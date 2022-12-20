Яндекс.Маркет взялся за выпуск собственной бытовой техники и электроники

Известно, что «умный» телевизор компании получил IPS-дисплей с пиковой яркостью в 260 нит. Есть в нём и встроенная аудиосистема мощностью 20 Вт. Базовая цена устройства — 19 990 рублей, но во время новогодней распродажи на Яндекс.Маркете его можно будет приобрести всего за 14 990 рублей.

Ожидается, что до конца 2022 года состоится релиз и 32-дюймового телевизора Tuvio за 14 990 рублей (10 990 рублей на распродаже).

Напомним, что весной Яндекс.Маркет уже начал продавать аксессуары для электроники под брендом Commo. Затем, летом, появилась линейка детских товаров под маркой Junion.