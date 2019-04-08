Яндекс.Маркет заменит кассы обычных магазинов

Команда Яндекс.Маркет заключила соглашение о покупке Scan to buy, сервиса самостоятельного сканирования и оплаты товаров. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Сервис станет частью нового «Суперчека», запуск которого планируется осенью 2019 года, а бета-тестирование начнётся в мае.

Со Scan to buy пользователи могут сканировать штрихкоды товаров в торговом зале с помощью камеры смартфона, а затем оплачивать покупку через приложение. В результате, отпадает необходимость стоять в очереди на кассу, покупателю достаточно пройти через точку контроля.

Руководить сервиса Яндекс.Маркета Татьяна Умряева отметила: «Технология самостоятельного сканирования товаров является относительно новой на российском рынке, а команда Scan to Buy уже смогла качественно реализовать ключевые функции: стабильность работы системы и понятную логику пользовательского сценария. Команда Scan to Buy продолжит работать над его развитием и интеграцией в "Суперчек" вместе с командой Яндекс.Маркета».