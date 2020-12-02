Яндекс.Маркет запустил новогоднюю распродажу бытовой техники со скидками до 50%

Так, за 9 349 рублей вместо прежних 16 389 рублей можно ухватить кофеварку рожковую VITEK VT-1515.

В то же время, за 16 990 рублей вместо прежних 30 590 рублей предлагается комбайн Tefal QB408D38.

За полцены, в свою очередь, можно приобрести робот-пылесос Philips FC8778 SmartPro Compact. Отметим, что в обычное время его продают за 34 880 рублей, тогда как сейчас его стоимость упала до 17 480 рублей.

Электрическую зубную щетку Oral-B Vitality 100 3D White можно купить за 1 299 рублей вместо прежних 2 249 рублей.

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