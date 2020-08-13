Яндекс могут оштрафовать на 3 миллиарда рублей за пиратство

Отметим, что компания TeleSport Group является владелицей прав на демонстрацию в России чемпионата Италии по футболу. Истец уличил Яндекс в нарушении прав на нарезку моментов игр трех сезонов и демонстрации контента в Яндекс.видео. Так, исковое заявление включает в себя порядка 590 ссылок на поисковую выдачу Яндекса. Максимальный размер компенсации, предусмотренный в данной случае составляет 5 млн рублей. В соответствии с этим TeleSport Group за каждое нарушение планирует получит 2, 95 млрд рублей.

Сообщается, что сам иск будет рассмотрен уже в конце текущего месяца, а именно 21 числа в Мосгорсуде. Яндекс же, в свою очередь, отметила, что претензии компании являются беспочвенными, поскольку TeleSport опубликовала ролики в социальные сети, тогда как поисковик проиндексировал их как расположенные в публичном доступе.