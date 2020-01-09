Яндекс может стать новым мобильным оператором

Что интересно, уже сейчас речь идет о том, что компания планирует дать пользователям собственного оператора доступ к другим своим сервисам, таким как Яндекс.Музыка и Кинопоиск. По словам знакомых с ситуацией лиц, данный проект вряд ли сможет быть прибыльным, в свою очередь Яндекс и не за этим гонится — в планах компании построить таким образом полноценную рабочую экосистему. Но важно понимать, что представители самого Яндекса пока не подтверждает наличия у компании подобных мыслей.

Напомним, что свой виртуальный оператор имеется у многих крупных компаний. В их число входят Сбербанк, Тинькофф Банк, интернет провайдер Дом.ру и многие другие.