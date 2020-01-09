Наука и технологии
Сегодня 14:06
Яндекс может стать новым мобильным оператором
Но сама компания пока все отрицает
Как стало известно, российский технологический гигант Яндекс вполне серьезно рассматривает возможность выхода на рынок сотовой связи. Для этого компания намерена разработать собственный проект виртуального оператора.
Что интересно, уже сейчас речь идет о том, что компания планирует дать пользователям собственного оператора доступ к другим своим сервисам, таким как Яндекс.Музыка и Кинопоиск. По словам знакомых с ситуацией лиц, данный проект вряд ли сможет быть прибыльным, в свою очередь Яндекс и не за этим гонится — в планах компании построить таким образом полноценную рабочую экосистему. Но важно понимать, что представители самого Яндекса пока не подтверждает наличия у компании подобных мыслей.
Напомним, что свой виртуальный оператор имеется у многих крупных компаний. В их число входят Сбербанк, Тинькофф Банк, интернет провайдер Дом.ру и многие другие.