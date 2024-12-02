«Яндекс Музыка» начала подводить итоги года в приложении и на сайте

В приложениях «Яндекс Музыки» появилась новая страница с итогами 2024 года, где пользователи могут узнать свою персональную статистику. Здесь они увидят, сколько времени провели за прослушиванием музыки, какие треки и жанры были наиболее популярны, а также любимых артистов. Среди новинок — «самая насыщенная музыкальная ночь» и цвет музыкальной «Коллекции», который отражает предпочтения пользователя.

Кроме того, сервис предлагает топ треков по временам года и напоминает, когда именно пользователь пробовал новые жанры. В приложении также покажут, кого поддерживали донатами и сколько концертов удалось посетить. Для подписчиков составлены персональные плейлисты с лучшими треками, звучавшими в этом году.

Не только пользователи, но и артисты получили свои итоговые статистики. На страницах музыкантов теперь можно увидеть количество прослушиваний, рейтинг по регионам и даже топ сезонов года, когда их музыка была популярна. Также для артистов обновили настройку «Моей волны», где отображаются треки, звучавшие чаще всего.