Яндекс Музыка начнёт предлагать малоизвестных исполнителей

Команда Яндекс Музыки разработала технологию Нитро, которая позволяет рекомендовать новые треки даже тем исполнителям, у которых мало данных о прослушиваниях или лайках. Это помогает пользователям сервиса открывать разнообразную музыку и находить интересные композиции от молодых артистов, чья аудитория не превышает 5 тыс. слушателей в месяц.

Согласно данным компании Luminate, в прошлом году около 45 миллионов треков в стриминговых сервисах так и остались незамеченными аудиторией. Это связано с трудностями начинающих музыкантов получить поддержку и попасть в рекомендации платформ из-за маленькой или отсутствующей аудитории.

Технология Нитро от Яндекс Музыки решает проблему «холодного старта» для молодых исполнителей, предоставляя им возможность найти свою целевую аудиторию. Каждую неделю в сервис поступает около 55 тыс. новых треков, из которых 80% от артистов с небольшой аудиторией, до 5 тыс. слушателей в месяц.

Новая технология использует нейросети для анализа звучания треков и создания их уникального аудиовектора. Этот подход позволяет рекомендовать композиции не только на основе реакции пользователей, но и на основе схожести музыкального звучания. Если трек понравится новой аудитории, он может попасть в Нитро и получить шанс на дальнейшую популяризацию в Яндекс Музыке.