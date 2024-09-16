Яндекс Музыка начнёт рекомендовать и продавать билеты на концерты

Пользователи Яндекс Музыки теперь могут получать персональные рекомендации концертов и приобретать билеты на них через приложение. Сервис предлагает возможность следить за популярными музыкальными событиями в своём городе и уведомляет о начале продаж билетов на выступления любимых исполнителей.

Интеграция функции покупки билетов напрямую в приложение упрощает процесс для пользователей и способствует привлечению внимания к концертам артистов. Яндекс Музыка продолжает развивать возможности платформы для укрепления связи между исполнителями и их аудиторией.

Обновление затронуло несколько разделов приложения. В разделе «Для вас» появилась персональная подборка концертов, основанная на предпочтениях пользователя, а в разделе «Тренды» теперь отображается Топ-10 концертов в городе, который обновляется ежедневно. Также на страницах артистов теперь можно увидеть информацию о предстоящих выступлениях, с возможностью приобрести билеты через Яндекс Афишу.