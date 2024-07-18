Яндекс Музыка начнёт рекомендовать композиции редких жанров

Яндекс Музыка запустила обновлённую систему рекомендаций, которая теперь охватывает сотни редких музыкальных жанров. Это позволит пользователям открывать для себя необычные направления и новых артистов. Кроме того, сервис представил интерактивную digital-карту, где можно подробно изучить различные жанры и узнать больше о людях, которые их создавали.

Работа над системой рекомендаций велась в сотрудничестве с музыкальными экспертами, такими как журналисты, преподаватели и артисты. Эти специалисты помогли не только выбрать музыку для множества нишевых жанров, но и обучить систему, которая теперь может предлагать треки, соответствующие вкусам каждого пользователя. Например, если вам нравится определённый стиль, но вы не можете точно его описать, система поможет разобраться и предложит подходящие треки.

Среди экспертов, участвовавших в отборе треков, были Ник Завриев, автор подкаста о электронной музыке, Ляля Кандаурова, специалист по классической музыке, и другие. Это позволило создать детализированную ML-разметку для нейронной сети, которая теперь подбирает музыку из всего каталога по сотням жанров. Пользователи могут познакомиться с новыми направлениями в разделе «Тренды», где обновлён блок «Жанры». Там можно найти описания жанров, примеры артистов и похожие направления.