«Яндекс Музыка» получила большое обновление «внешности», первое за девять лет

«Яндекс Музыка» внесла изменения в свой дизайн и логотип. Обновление приложения произошло впервые с 2014 года, хотя сам сервис существует с 2010 года. В новом логотипе отказались от изображений нот, заменив их импульсом, который, по словам «Яндекса», символизирует вдохновение пользователя от точно подобранной музыки.

Также сервис улучшил «Мою волну», используя нейронные сети для более точного понимания развития музыкальных вкусов пользователей и прогнозирования их будущего развития. Рекомендательный сервис теперь способен помогать находить в три раза больше новых любимых артистов, сделав опыт поиска более увлекательным. Главная страница стала ещё более персонализированной, предлагая индивидуальные релизы и новые разделы, такие как «В стиле» и «Встретились в моей волне». В разделе «Коллекция» добавлена волна по любимым трекам пользователя и новым композициям.