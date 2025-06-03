Яндекс Музыка теперь работает на смарт часах Samsung Galaxy Watch даже без смартфона

Яндекс Музыка представила автономное приложение для умных часов Samsung Galaxy Watch. Теперь пользователи могут слушать музыку, подкасты и аудиокниги без подключения к смартфону. Новинка поддерживает основные функции сервиса, включая «Мою волну», добавление треков в «Коллекцию» и специальные режимы для занятий спортом, такие как «Бег» и «Тренируюсь».

Приложение предлагает интуитивно понятный интерфейс, адаптированный для часов. Главный экран позволяет быстро переходить к воспроизведению текущего трека и загруженному контенту. Раздел «Коллекция» сохраняет привычную структуру, предоставляя доступ к альбомам, плейлистам, подкастам и другим разделам. Для офлайн-прослушивания предусмотрен отдельный раздел «Скачанное», где можно сохранить музыку, аудиокниги и подкасты.

Новое приложение доступно для Samsung, Galaxy Watch 4 и более поздних моделей. Его можно установить через Google Play на умные часы, работающие на Wear OS. Сервис доступен пользователям из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана и Армении.