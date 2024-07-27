«Яндекс Музыка» заработала на Apple Watch

«Яндекс» выпустил обновление для своего стримингового сервиса «Яндекс Музыка», теперь доступное на Apple Watch. Пользователи могут управлять воспроизведением «Моей волны» прямо с запястья. Обновление уже можно скачать в App Store.

В новой версии приложения на главном экране можно быстро перейти к плейлисту «Мне нравится» или запустить «Мою волну». Кроме того, появилась возможность настраивать волну специально для тренировок или пробежек. Интерфейс плеера тоже обновился — кнопки стали больше, чтобы их было удобно нажимать во время активных занятий.

В будущем планируется добавить функцию сохранения треков прямо на часы. Это будет особенно полезно для спортсменов, которые хотят оставлять смартфон дома и слушать музыку без синхронизации с iPhone.