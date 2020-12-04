Яндекс.Музыку обвинили в незаконном использовании части композиций

О ситуации рассказало само издательство, опубликовав соответствующее открытое письмо в своём паблике ВКонтакте. Судя по имеющимся данным, «Джем» готовит иск к Яндекс, который может исчисляться суммой с девятью нулями.

На данный момент в гражданском правовом кодексе РФ предусмотрен штраф от 10 тыс рублей за нарушение прав. В случае с 20 тыс заявленных композиций, IT-гигант должен будет выплатить как минимум 20 млн рублей. Что интересно, не сумев договориться с музыкальным издательством, Яндекс начал в спешном порядке удалять альбомы и композиции музыкантом, чьи интересы представляет «Джем».