Яндекс.Музыку обвинили в незаконном использовании части композиций
О ситуации рассказало само издательство, опубликовав соответствующее открытое письмо в своём паблике ВКонтакте. Судя по имеющимся данным, «Джем» готовит иск к Яндекс, который может исчисляться суммой с девятью нулями.
На данный момент в гражданском правовом кодексе РФ предусмотрен штраф от 10 тыс рублей за нарушение прав. В случае с 20 тыс заявленных композиций, IT-гигант должен будет выплатить как минимум 20 млн рублей. Что интересно, не сумев договориться с музыкальным издательством, Яндекс начал в спешном порядке удалять альбомы и композиции музыкантом, чьи интересы представляет «Джем».
В панике, под нож редакции Яндекс.Музыка, ставшей хаотично удалять треки, попали альбомы и синглы артистов разных лейблов: Студия Союз, НЦА, Sony music, ЮМГ, Квадро дистрибьюшн, Креатив медиа, Линда мьюзик, Dima Bamberg, других лейблов и агрегаторов. Удалены треки А. Пугачевой, Ф. Киркорова, Руки Вверх, Машины времени, Е. Маргулиса, А.Барыкина, А. Державина, Славы КПСС, RSAC, димы бамберга, СД, Schokk, Booker, Миража, Лесоповала, Дюны, Валерии, Т. Овсиенко и десятков других артистов.