Яндекс начал доставлять блюда из искусственного мяса

Производителем является российская компания Greenwise, которая специализируется на производстве альтернативных продуктов, в частности, растительного мяса, сделанного на основе пшеничного и соевого белка. Этот продукт повторяет вкус и текстуру куриного или говяжьего мяса.

В «Лавке» доступны следующие блюда: ролл-сэндвичи, твистеры, блэк-роллы, бейглы, гамбургеры и буррито. Эти блюда готовы к заказу и доставке.

В их состав входит не только растительное мясо, но и все компоненты блюд — соусы, булочки, лаваши и сыры — без животных продуктов. Благодаря дополнительной пастеризации блюда могут храниться до 5 суток. Пока заказать такие блюда можно только в Москве, в будущем «Лавка» может запустить их продажу и в других регионах.

Все продукты производятся в России, на мощностях компании Greenwise.