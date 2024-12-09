Яндекс начал продавать автомобили в своём интернет-магазине

Яндекс Маркет добавил новую категорию — теперь на платформе можно выбирать и покупать автомобили. Сервис уже запустился в Москве, а в следующем году станет доступен и в других городах. Представители компании отмечают, что пользователи смогут сравнивать модели по характеристикам и выбирать оптимальный вариант на единой площадке.

На старте доступны автомобили китайских брендов Chery, Jaecoo и Omoda. Среди них — популярные кроссоверы, такие как Chery Tiggo 4 Pro, Tiggo 7 Pro Max и Arrizo 8. В будущем планируется расширение ассортимента за счёт сотрудничества с новыми производителями. Также на Маркете можно будет заказать аксессуары и комплектующие для машин, что делает платформу удобной для автолюбителей.

Оформить покупку можно через раздел «Автотовары» или поиск. После выбора машины менеджер свяжется с клиентом, чтобы уточнить данные и подготовить документы. Забрать автомобиль с нулевым пробегом можно в автосалоне после подписания договора. Оплата доступна наличными или картой, а вскоре появится возможность предоплаты. Автотовары уже входят в топ-10 популярных категорий Маркета, а их продажи за 10 месяцев 2024 года выросли более чем в полтора раза.