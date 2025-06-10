Наука и технологии
Опубликовано 10 июня 2025, 11:00
1 мин.

Яндекс начал продажи умной IP-камеры для дома — с голосовым управлением и ночным режимом

Цена очень даже приятная
Яндекс запустил продажи умной IP-камеры для дома — новинка стоит 4990 рублей и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения с голосовым управлением через Алису.
Яндекс начал продажи умной IP-камеры для дома — с голосовым управлением и ночным режимом
© Яндекс

Камера транслирует видео в разрешении до 2K QHD со звуком в реальном времени, поворачивается на 350° и оснащена ночным режимом.

При обнаружении движения или человека, присылает пуш-уведомления. Работает с приложением «Дом с Алисой» и может участвовать в сценариях умного дома.

Яндекс начал продажи умной IP-камеры для дома — с голосовым управлением и ночным режимом
© Яндекс

Записи можно сохранять на SD-карту или в облако. Подписка «Стандарт» (299 рублей/мес) дает 7 дней хранения и автонаведение, «Экстра» (699 рублей/мес) — до 30 дней и отправку снимков. Есть бесплатный пробный период.

Камера поддерживает режим приватности: её можно отключить голосом или кнопкой на корпусе — при этом она разворачивает объектив в сторону и глушит микрофон. Устройство уже доступно у крупных ритейлеров.

Автор:Булат Кармак
Теги:
#Яндекс
,
#IP-камера