Яндекс начал продажи умной IP-камеры для дома — с голосовым управлением и ночным режимом

Опубликовано 10 июня 2025, 11:001 мин.
Яндекс начал продажи умной IP-камеры для дома — с голосовым управлением и ночным режимомЦена очень даже приятная
Яндекс запустил продажи умной IP-камеры для дома — новинка стоит 4990 рублей и предназначена для круглосуточного видеонаблюдения с голосовым управлением через Алису.
Камера транслирует видео в разрешении до 2K QHD со звуком в реальном времени, поворачивается на 350° и оснащена ночным режимом.
При обнаружении движения или человека, присылает пуш-уведомления. Работает с приложением «Дом с Алисой» и может участвовать в сценариях умного дома.
Записи можно сохранять на SD-карту или в облако. Подписка «Стандарт» (299 рублей/мес) дает 7 дней хранения и автонаведение, «Экстра» (699 рублей/мес) — до 30 дней и отправку снимков. Есть бесплатный пробный период.
Камера поддерживает режим приватности: её можно отключить голосом или кнопкой на корпусе — при этом она разворачивает объектив в сторону и глушит микрофон. Устройство уже доступно у крупных ритейлеров.