Яндекс начал продажи умной IP-камеры для дома — с голосовым управлением и ночным режимом

Камера транслирует видео в разрешении до 2K QHD со звуком в реальном времени, поворачивается на 350° и оснащена ночным режимом.

При обнаружении движения или человека, присылает пуш-уведомления. Работает с приложением «Дом с Алисой» и может участвовать в сценариях умного дома.