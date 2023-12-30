Яндекс начал тестировать Алису с ИИ нового поколения среди желающих

Обновление включает в себя интеграцию с нейросетью YandexGPT 2, что позволяет Алисе давать более развёрнутые и интересные ответы на сложные вопросы.

Теперь Алиса может помочь разобраться в незнакомой теме и сгенерировать креативные идеи, например, составить меню новогоднего ужина или сопроводительное письмо к резюме дизайнера.

При этом помощница работает на «Станциях», включая новые «Миди» и «Дуо Макс», «ТВ Станциях» и «ТВ Станциях Про», в сервисах и приложениях Яндекса, а также в новом «Чате с Алисой».

Для пользователей «Станций» появились новые навыки для детей и пожилых родственников. В приложении «Дом с Алисой» появился раздел «Бета» с полезными сценариями для родителей, помогающими контролировать время, проведенное ребенком со «Станцией», и предлагающими обучающие квесты и развивающие игры.

Обновление доступно в режиме бета-тестирования, поэтому иногда Алиса может ошибаться и реагировать не так, как ожидается.