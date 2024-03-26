«Яндекс» начнет продавать умную колонку для геймеров

Компания HoYoverse из Китая и «Яндекс» объявили о новой умной колонке под названием «Яндекс Станция Лайт», которая будет оформлена в стиле популярной онлайн-игры Honkai: Star Rail. Информация об этом появилась на портале DTF, ссылаясь на сообщение в официальной группе игры в социальной сети «ВКонтакте».

Презентация устройства запланирована на 31 марта 2024 года на специальном офлайн-мероприятии, а уже на следующий день, 1 апреля, геймерская колонка «Яндекс Станция Лайт» будет доступна для покупки на «Яндекс Маркете». Цена устройства пока не разглашается, но базовая модель «Яндекс Станции Лайт» обычно стоит 5,5 тысяч рублей.

Хотя детали о функционале колонки в стиле Honkai: Star Rail не раскрываются, модераторы сообщества в «ВКонтакте» поделились изображением устройства, которое будет иметь бежевый корпус с украшением в виде маскота игры Пом-Пом. Дополнительные характеристики, вероятно, будут раскрыты во время официальной презентации 31 марта.