Яндекс начнёт доставлять товары в регионы на самолётах по старым ценам

Как сообщил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, такая услуга необходима «Яндекс.Маркету» для конкуренции с таким игроками рынка, как Ozon и Wildberries. У этих компаний хорошо развита логистика и сеть региональных складов, за счёт чего они быстро доставляют заказы покупателям. Но используют для этого автоперевозки, а на самолётах доставляют товары только на Дальний Восток.

«Яндекс.Маркет» будет доставлять товары в багажных отсеках на самолётах авиакомпании S7. Предположительно, доставка будет осуществляться в течение 24 часов или на следующий день. Сейчас услугу тестируют в Новосибирске, но её планируется расширить ещё на 12 городов.

Как отмечается, цены на доставку не изменятся: сейчас её стоимость составляет 49-99 рублей, остальные расходы Яндекс возьмёт на себя.