Яндекс начнёт использовать нейросеть YandexGPT для описания товаров на «Маркете»

И чем более информативной является карточка, чем больше в ней важных для покупателей деталей, тем больше нейросеть о товаре расскажет. Но продавец может отредактировать текст вручную, если нужно добавить какие-то моменты или уточнить описание.

YandexGPT доступен для описания любых товаров, карточки для которых продавцы создали в своём личном кабинете. Для запуска функции следует нажать кнопку «Создать с YaGPT».