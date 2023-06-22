Наука и технологии
11:39, 22 июня 2023
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Яндекс начнёт использовать нейросеть YandexGPT для описания товаров на «Маркете»

Функция доступна для всех продавцов

В личном кабинете продавцов на Яндекс.Маркете появились функция написания продающих текстов с помощью генеративной нейросети YandexGPT. ИИ будет составлять текст для продажи товара на основе заполненной карточки товара.

И чем более информативной является карточка, чем больше в ней важных для покупателей деталей, тем больше нейросеть о товаре расскажет. Но продавец может отредактировать текст вручную, если нужно добавить какие-то моменты или уточнить описание.

YandexGPT доступен для описания любых товаров, карточки для которых продавцы создали в своём личном кабинете. Для запуска функции следует нажать кнопку «Создать с YaGPT».

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