Яндекс начнёт показывать, из чего состоит повышенная цена на такси

Пользователи Яндекс Go могут точно увидеть, как формируется стоимость каждой поездки на такси, включая повышающие коэффициенты в моменты высокого спроса. В ответ на запросы пассажиров компания добавила новую функцию детализации цен в приложение, которая позволяет узнать точную стоимость ещё до того, как поездка будет подтверждена.

Детализация стоимости включает несколько компонентов: цену подачи автомобиля, базовый тариф, который складывается из стоимости минут и километров, а также возможные надбавки в периоды пикового спроса. Кроме того, указаны расходы на дополнительные услуги, например, за детское кресло или перевозку домашних животных.

Эта информация позволяет пассажирам лучше планировать свои поездки: они могут решить, стоит ли ехать сейчас или подождать, пока спадёт пиковый спрос и пробки. Для того, чтобы увидеть полную детализацию, достаточно нажать на значок рубля в верхнем левом углу экрана после выбора маршрута и тарифа.