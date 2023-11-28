«Яндекс» начнёт продавать рекламу, сделанную нейросетью

«Яндекс» представил новый сервис для предпринимателей с подпиской «Яндекс бизнеса», который позволяет создавать рекламные объявления при помощи искусственного интеллекта. Теперь предпринимателям не нужны специальные навыки в работе с текстом и графикой, — нейросети возьмут на себя создание объявлений. Согласно внутренним экспериментам «Яндекс бизнеса», использование генеративных объявлений в кампании приводит к увеличению числа целевых действий на 5% по сравнению с традиционными рекламными кампаниями.

Суть нововведения заключается в том, что языковая модель будет формулировать убедительные заголовки и основные сообщения, в то время как диффузионная нейросеть YandexART создаст подходящие иллюстрации для каждого объявления. После размещения объявлений алгоритмы сервиса автоматически проведут настройку и запустят процесс продвижения. Такой подход позволяет сэкономить время и обеспечивает эффективные рекламные кампании для предпринимателей.