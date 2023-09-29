Яндекс начнёт продавать свои устройства в офлайн-магазинах

«Яндекс» собирается открыть большой офлайн-магазин, где будет представлена вся их продуктовая линейка. Магазин будет расположен в ТЦ «Чкалов» на Земляном валу в Москве. Главное внимание будет уделено гаджетам, которые можно будет протестировать.

Планируется, что магазин станет местом, где покупатели смогут ознакомиться с физическими и виртуальными продуктами «Яндекса». Этот проект потребует серьёзных инвестиций для создания впечатляющей атмосферы и дизайна магазина, чтобы привлечь покупателей.

Магазин «Яндекса» сможет продемонстрировать разнообразные продукты, от умных устройств до аксессуаров. Он также может предложить товары собственных торговых марок и партнёрских брендов. Открыв офлайн-магазин, «Яндекс» может показать покупателям, как использовать свои продукты и технологии в жизни, что может быть сложно понять, просто просматривая товары онлайн.

Такой магазин может стать интересным местом для покупателей, где они смогут не только увидеть продукты, но и попробовать их в действии. Однако есть риск, что после просмотра покупатели предпочтут заказать товары с доставкой на дом или в пункты выдачи заказов.