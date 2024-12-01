«Яндекс» начнёт разработку технологий для электромобилей

Компания «Яндекс» запустила новый проект под названием «Электро», который направлен на разработку и производство электрического транспорта, зарядных станций и систем хранения энергии. В рамках этого проекта компания планирует заняться не только созданием и сборкой автомобилей, но и разработкой инфраструктуры для их зарядки, а также обслуживанием этих систем. В «Яндексе» подчеркнули, что они контролируют весь процесс — от концепции и разработки силовых установок до программного обеспечения для батарей.

Сейчас на официальном сайте проекта открыто 26 вакансий для специалистов разных областей. В поиске — стажёры, инженеры-конструкторы, программисты, инженеры-схемотехники, специалисты по тепловым расчётам и промышленным дизайнерам. Все эти специалисты будут работать над такими направлениями, как создание лёгкого коммерческого электротранспорта, разработка зарядной инфраструктуры и систем хранения энергии, а также улучшение систем управления батареями.

Проект «Электро» также включает работу над корпусными изделиями и развитием новых технологий в сфере батарей и их управления. Это открытие новых вакансий показывает, что компания активно расширяет команду и ищет талантливых специалистов для работы над амбициозной целью — сделать электрический транспорт доступным и эффективным для пользователей и корпоративных клиентов.