Яндекс начнёт создавать рекламу для малого бизнеса с помощью ИИ

«Яндекс» сообщил, что теперь и без сайта предприниматели могут рекламировать свои товары в «Яндекс Директе» с помощью нейросетей. Этот инструмент позволяет малому бизнесу запустить рекламу, оплачивая за звонки или сообщения в мессенджерах, и привлечь больше клиентов из интернета.

Чтобы разместить рекламу, нужно создать кампанию в «Мастере кампаний» в «Директе» и выбрать сценарий «Без ссылки», рассказав о бизнесе в свободной форме. Нейросети «Яндекса» создадут тексты для рекламы, а YandexART нарисует уникальные иллюстрации и выберет картинки из фотостока.

Сервис автоматически определит аудиторию и запустит рекламу, где пользователи увидят информацию о товаре и контакты бизнеса. Этот инструмент призван помочь начинающим предпринимателям и бизнесам, работающим через звонки и мессенджеры.