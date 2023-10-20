Яндекс найдёт занятие россиянам в своём приложении

Поисковик Яндекс представил новую функцию, позволяющую создавать интересные подборки по запросу «Чем заняться.» Эта функция доступна в мобильном приложении Яндекса и включает рекомендации на основе ваших интересов.

Новый раздел «Чем заняться» появился в мобильном приложении Яндекса и предоставляет рекомендации о том, как провести свободное время. Вы можете указать ваши интересы и предпочтения, а затем получать рекомендации, например, о том, куда сходить с детьми в Москве или о событиях в Санкт-Петербурге.

Этот сервис предлагает множество идей, начиная от мест для завтрака и заканчивая концертами и мастер-классами для детей. Вы также можете сортировать рекомендации по стоимости. Информация о событиях представлена в виде карточек, подобных Pinterest, с подробными данными о событиях. Чтобы находить места и мероприятия поблизости, вы можете использовать карту.

Эта функция поддерживается анализом множества источников, таких как агрегаторы и интернет-афиши, а также учитывает оценки пользователей и популярность событий. Партнёрами проекта являются KudaGo, Афиша.ру, Яндекс.Афиша, и список партнёров будет расширяться. Яндекс также приглашает организаторов событий и бизнесы загрузить информацию о своих мероприятиях, чтобы предоставить пользователям наиболее актуальную информацию.