Яндекс научил Алису играть с пользователями в "угадай страну по фото"

Ранее была выпущена подобная игра, но она была ограничена городами России. В обновленной версии игры разработчики обучили алгоритм определять страны мира. Суть игры осталась неизменной: игроку демонстрируют изображение и четыре варианта стран. Параллельно этому идентичная фотография поступает алгоритму или другому пользователю, если игрок поделился с ним ссылкой. Игра содержит 12 раундов, после которых начинается подсчет набранных очков.

Яндекс рассказала, что главной целью запуска игры является анализирование работы нейросети. Сообщается, что обучение алгоритма игры было осуществлено с помощью изображений из Яндекс.Карты. Для того чтобы нейросеть смогла определить страну, специалистами были отмечены самые информативные для нейросети фрагменты фотографий.