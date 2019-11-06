Яндекс научил Алису новому языку

С помощью Алисы турецкие водители смогут отыскать нужный адрес и проложить оптимальный маршрут. Также, адаптированная под турецкий рынок Алиса может сообщать метеоданные и рассказывать про обстановку на дорогах. ”Алиса на турецком — это не простой перевод. Все сценарии, включая ответы помощника на разные вопросы, были написаны специально для Турции”, — сообщил представитель Яндекса.

Отмечается, что “Навигатор” является одним из самых востребованных приложений в Турции, аудитория которого достигла порядка 4 млн пользователей ежемесячно, в то время как Алиса отлично интегрировалась в его российскую версию.