Яндекс научил Алису узнавать людей по голосу

Команда разработчиков компании Яндекс объявила о запуске новой функции голосового помощника Алиса. Теперь Алиса научилась по голосу отличать владельца умных колонок с её поддержкой от других собеседников.

Алиса обращается к владельцу по имени, помнит его музыкальные предпочтения и подбирает песни, которые могут понравиться именно ему. Пока возможность работает в тестовом режиме.

В начале общения нужно сказать «Алиса, запомни мой голос», представиться и повторить за ней несколько фраз. После этого Алиса сможет узнавать владельца среди других членов семьи и согласится сохранить песню в список понравившихся, только если об этом попросит он. Она продолжит рекомендовать ему любимый джаз, даже если по просьбе других включала тяжёлый рок.

Пока Алиса может запомнить только одного владельца, но в дальнейшем планирует узнавать нескольких людей — например, членов семьи и друзей. Распознавание голосов доступно на Яндекс.Станции и в умных колонках Irbis A, Dexp Smartbox, Elari SmartBeat и LG WK7Y.