Яндекс научил ИИ прогнозировать распространение вулканического пепла

Камчатка была выбрана для тестирования из-за своей вулканической активности, часто приводящей к выбросам пепла. Сервис может предупреждать авиацию, жителей и органы спасения о возможных последствиях, а также использоваться туристическими компаниями для безопасного планирования маршрутов. Данные из сервиса интегрированы с «Яндекс Картами».

«Яндекс» планирует расширить функциональность, включая определение высоты и плотности облака пепла. Сервис также может найти применение для мониторинга других веществ естественного или техногенного происхождения. Новинка может существенно улучшить оперативность реагирования на вулканические события и уменьшить их негативное воздействие на регионы.