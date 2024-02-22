Яндекс научил ИИ прогнозировать распространение вулканического пепла

Опубликовано 22 февраля 2024, 23:19
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Яндекс научил ИИ прогнозировать распространение вулканического пеплаНа Камчатке
«Яндекс» представила новый сервис для прогнозирования распространения вулканического пепла. Тестирование пройдет на Камчатке. Сервис использует искусственный интеллект и интерактивную карту для визуализации траектории облаков пепла после выброса. Разработанный на основе машинного обучения и математической модели, сервис обеспечивает более точные прогнозы с учетом погодных условий.
© Ferra.ru
Камчатка была выбрана для тестирования из-за своей вулканической активности, часто приводящей к выбросам пепла. Сервис может предупреждать авиацию, жителей и органы спасения о возможных последствиях, а также использоваться туристическими компаниями для безопасного планирования маршрутов. Данные из сервиса интегрированы с «Яндекс Картами».
«Яндекс» планирует расширить функциональность, включая определение высоты и плотности облака пепла. Сервис также может найти применение для мониторинга других веществ естественного или техногенного происхождения. Новинка может существенно улучшить оперативность реагирования на вулканические события и уменьшить их негативное воздействие на регионы.
Источник:Яндекс
Автор:Булат Кармак
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