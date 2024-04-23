«Яндекс» научился искать врачей-специалистов по конкретным болезням

Яндекс усовершенствовал поиск по врачам, чтобы помочь пользователям легче выбирать подходящего специалиста. Теперь в поиске появились проверенные профили докторов с более подробной информацией о них. Это позволяет получить больше данных о профессиональном опыте врача и более уверенно принимать решение.

Поиск Яндекса представляет профессиональные профили врачей, когда пользователи ищут определенного специалиста. Информация в этих профилях формируется автоматически из различных источников в интернете и данных из клиник. Теперь врачи могут сами редактировать свои профили, добавляя новую информацию, такую как обновления в образовании или опубликованные статьи.

Чтобы подтвердить личность и редактировать информацию, врачам необходимо авторизовать свой профиль. Подтвержденные профили будут помечены Яндексом синей галочкой. Это делает поиск по врачам более надежным и позволяет пользователям оставлять отзывы, на которые специалисты могут отвечать.