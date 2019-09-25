Яндекс научился редактировать мемы и картинки прямо в поиске

Проще говоря, теперь мемы и картинки с котиками можно обрабатывать прямо на странице поисковой выдачи. Встроенный фотогредактор предлагает самые основные инструменты — обрезать, добавить подпись, нарисовать линию от руки.

После обработки картинку можно скачать, опубликовать в соцсетях или добавить в Яндекс.Коллекции.

Пока редактор доступен в мобильной веб-версии Яндекс.Картинок и в приложении Яндекс для Android.