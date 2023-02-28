Яндекс научился спасать планету от загрязнения обыкновенной блокировкой спама

Представители компании заявляют, что это, в свою очередь, помогло не допустить выбросы 4200 тонн CO2-эквивалента из-за потребления энергии устройствами пользователей.

В Яндекс 360 рассчитали углеродный след спама в электронной почте, приняв во внимание энергию, необходимую для написания, подготовки, передачи, хранения, открытия и чтения спама.

Что интересно, российский IT-гигант включил отслеживание и минимизацию углеродного следа в свою программу устойчивого развития на 2020 год, чтобы тем самым решить проблемы климата с помощью фирменных цифровых продуктов.

Напомним, что в Яндекс 360 используется технология Spam Defense, обрабатывающая данные с помощью библиотеки машинного обучения CatBoost. Она принимает во внимание более 10 000 факторов — с их помощью технология определяет, является ли письмо спамом.