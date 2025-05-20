«Яндекс» назвал китайскую нейросеть источником риска для бизнеса

«Яндекс» впервые упомянул китайскую компанию DeepSeek и её большую языковую модель (LLM) в списке потенциальных отраслевых рисков. Информация об этом содержится в отчёте компании за 2024 год. Представители «Яндекса» считают, что разработка DeepSeek может усилить конкуренцию в сфере дообучения языковых моделей, что важно для бизнеса в условиях растущего интереса к технологиям ИИ.

В отчёте также подчёркивается стремительное развитие языковых моделей нового поколения, таких как GPT-4. Особое внимание уделено модели DeepSeek, которая смогла снизить затраты на дообучение по сравнению с конкурентами. Упрощённый доступ к такой технологии и её открытый код могут изменить расстановку сил на рынке. При этом в «Яндексе» уверены в конкурентоспособности своей новой модели YandexGPT 5, которая уже внедрена в виртуального помощника «Алиса» с аудиторией свыше 70 миллионов пользователей.

Компания подчёркивает, что упоминание конкурентов связано с требованиями к раскрытию информации для акционеров. «Яндекс» продолжает развивать собственные ИИ-решения для различных сфер бизнеса и уверен в своих силах. Однако рост конкуренции, связанный с новыми технологиями, требует постоянного совершенствования моделей, чтобы удерживать пользователей и оставаться лидером на рынке.