Ferra
Наука и технологии
26 декабря 2018, 17:20

Яндекс назвал самые смешные поисковые запросы 2018 года

В виде генератора предсказаний

Команда аналитиков Яндекса назвала самые необычные поисковые запросы, сделанные пользователями в 2018 году. К вопросу разработчики подошли творчески — не просто перечислили смешные, трогательные или парадоксальные запросы, а создали своеобразный генератор предсказаний.

Все желающие могут нажать на кнопку и получить поисковый запрос, чтобы обдумать его на досуге, попытавшись понять, к чему бы это. Все запросы приводятся в том виде, в каком были заданы.

Как подчёркивает компания, поисковые данные — обезличенные, разработчики не знают, кто задаёт эти запросы, а значит можно обнародовать эту информацию, не нарушая анонимность авторов.

Впрочем, самые-самые выложены безо всякого генератора. Среди них есть, например:

  • КАК ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ ИНСТАГРАМ КОТА
  • вы очень красиво выглядите без куртки по болгарски
  • ЗИНАИД ЗИДАН
  • ПРАКТИКУЮТСЯЬ В СЕКСЕ ПО ДРУЖБЕ
  • куда сходить где нет людей
  • путч пожарища городов боль
  • слезы гиф живые картинки фото
  • ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ КОТ
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  • РЭП ДЛЯ МАМЫ НА 8 МАРТА
  • корень в слове спасибочки
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  • КОМУ МОЛИТЬСЯ ЧТОБЫ ВСЁ УСПЕТЬ
  • рысь место проживания
  • ЗЕБРЫ В КРАТЦЕ

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