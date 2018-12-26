Яндекс назвал самые смешные поисковые запросы 2018 года

Команда аналитиков Яндекса назвала самые необычные поисковые запросы, сделанные пользователями в 2018 году. К вопросу разработчики подошли творчески — не просто перечислили смешные, трогательные или парадоксальные запросы, а создали своеобразный генератор предсказаний.

Все желающие могут нажать на кнопку и получить поисковый запрос, чтобы обдумать его на досуге, попытавшись понять, к чему бы это. Все запросы приводятся в том виде, в каком были заданы.

Как подчёркивает компания, поисковые данные — обезличенные, разработчики не знают, кто задаёт эти запросы, а значит можно обнародовать эту информацию, не нарушая анонимность авторов.

Впрочем, самые-самые выложены безо всякого генератора. Среди них есть, например: