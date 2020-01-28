Яндекс обвинил в сбоях своих сервисов сторонние компании

Так, порядка 52% пользователей сервисов сообщили о сбоях в функционировании почты, тогда как 39% обнаружили, что официальный сайт Яндекса имеет проблемы с загрузкой, в то время как 7% пожаловались на проблемы в работе с Яндекс.Деньгами. Известно, что перебои были зафиксированы у пользователей, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Саратове, а также в других городах России.

Однако представители Яндекса сообщили, что все проблемы связаны со сбоями в работе сторонних компаний, тогда как сами сервисы компании работают в обычном режиме.”Сложности с доступом к почте у отдельных пользователей связаны с тем, что в приложении “Яндекс.Почта” можно добавить аккаунт не только «Яндекса», но и других почтовых сервисов, у которых сегодня наблюдаются проблемы”, - прокомментировали представители компании.