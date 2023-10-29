«Яндекс» обвинил водителей в подорожании поездок на такси

В своём квартальном отчёте, «Яндекс» объяснил, почему пассажирские перевозки в России стали дороже в 2023 году. Компания утверждает, что дефицит водителей и недостаток эконом-класс автомобилей сыграли ключевую роль в этом повышении цен. Стоимость поездок на такси увеличилась на 40% в Москве и 25% за её пределами с начала 2023 года, достигнув максимальных уровней за десять лет. Это произошло на фоне роста цен на автомобили, проезд в общественном транспорте и новые правила для электросамокатов.

«Яндекс» отмечает, что спрос на такси продолжает расти, но количество водителей не увеличивается, и новые водители, в основном, выбирают тарифы «Комфорт» и «Комфорт+». В то время как в сегменте недорогих автомобилей для тарифа «Эконом» наблюдается дефицит. В результате этой ситуации, цены на такси продолжают расти.

Однако в отчёте «Яндекса» не приводятся подробности о том, почему меньше водителей присоединяются к такси. Важно отметить, что новые законодательные инициативы российских властей могут также повлиять на эту ситуацию. Недавно вступил в силу закон о такси, который обязывает водителей получать специальную лицензию и покупать дорогой страховой полис. Это дополнительно обременяет водителей, желающих работать официально в такси, и может быть одной из причин дефицита водителей и роста цен.