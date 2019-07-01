«Яндекс» обвинили в блокировке доступа к Avito, ЦИАН и 2ГИС

Пятеро популярных российских онлайн-сервисов заявили, что компания Яндекс нарушает закон о конкуренции и ограничивает доступ к ним. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на подготовленную компаниями записку.

Речь идёт о платформе частных объявлений Avito, сервиса поиска недвижимости ЦИАН, картах 2ГИС, онлайн-кинотеатре ivi и сервисе поиска специалистов Profi.ru.

Как сообщили компании, Яндекс отдает приоритет связанным с ним сервисам с помощью так называемых «колдунщиков» — модулей, которые удобно показывают ответ на вопрос пользователей на странице с поисковой выдачей.

Такие ответы на запросы пользователей появляются на странице с результатами поиска сразу после рекламы и перед органической выдачей.

По мнению жалобщиков, отдавая предпочтение своим сервисам, Яндекс мешает другим и препятствует доступу пользователей на «чужие» сервисы. Так, на запрос о недвижимости Яндекс показывает в «колдунщике» Яндекс.Недвижимость вместо ЦИАН, вопрос о покупке автомобиля выдаст в первую очередь Auto.ru, а не автомобильный раздел Avito, вместо Profi.ru «колдунщик» показывает Яндекс.Услуги, вместо 2ГИС — Яндекс.Карты и «Кинопоиск» вместо ivi.

Яндекс на это выразил удивление, что коммерческие компании «решили регулировать работу другой коммерческой компании». Также представитель отметил, что «колдунщики» не влияют на индексацию сайта в поиске и «не имеют преимуществ перед результатами органической выдачи».