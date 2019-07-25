Яндекс обвинили в незаконной эксплуатации мигрантов

Сервис доставки Яндекс.Еда нарушает правила трудоустройства иностранных граждан. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на заявление полиции Москвы.

Полиция обвинила администрацию сервиса в незаконном найме курьеров. За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев компании может грозить штраф до 1 млн рублей либо временное приостановление деятельности.

При этом команда Яндекс.Еды настаивает, что не имеет рабочих отношений с курьерами. По словам представителей, Яндекс.Еда — это информационный сервис.

Конкуренты сервиса пока не сталкивались с подобными претензиями, но юристы не исключают появления волны подобных дел. По сходному принципу работает Delivery Club. По словам представителей этого сервиса, у них вся работа с доставщиками выстроена в рамках законодательства.