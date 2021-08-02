Яндекс оформит бесплатную подписку на музыку и кино для выпускников с высокими баллами по ЕГЭ

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Яндекс оформит бесплатную подписку на музыку и кино для выпускников с высокими баллами по ЕГЭЗаявку нужно до 1 сентября
В рамках программы «Пятёрка с Плюсом» Яндекс подарит годовую подписку на Яндекс.Плюс выпускникам школ, которые получили высокие баллы по ЕГЭ. Отмечается, что у претендентов на подписку должно быть от 80 баллов.
Как сообщил руководитель Яндекс.Плюса Андрей Гевак, Яндекс хочет поддержать ребят, которые подошли к учёбе всерьёз и показали высокие результаты. И поскольку сдача экзаменов и всё, что связано с выпуском из школы и поступлением в ВУЗ — всегда стресс, компания поможет молодым людям отдохнуть, «набраться сил и новых впечатлений перед началом нового этапа в жизни», — отметил руководитель сервиса.
Чтобы получит подписку, до 1 сентября выпускники должны подать заявку на странице проекта «Пятёрка с Плюсом» со своего аккаунта на Яндексе. Специалисты компании проверят достоверность информации, и после подтверждения вышлют на почту письмо с кодом активации.