Яндекс оформит бесплатную подписку на музыку и кино для выпускников с высокими баллами по ЕГЭ

Как сообщил руководитель Яндекс.Плюса Андрей Гевак, Яндекс хочет поддержать ребят, которые подошли к учёбе всерьёз и показали высокие результаты. И поскольку сдача экзаменов и всё, что связано с выпуском из школы и поступлением в ВУЗ — всегда стресс, компания поможет молодым людям отдохнуть, «набраться сил и новых впечатлений перед началом нового этапа в жизни», — отметил руководитель сервиса.

Чтобы получит подписку, до 1 сентября выпускники должны подать заявку на странице проекта «Пятёрка с Плюсом» со своего аккаунта на Яндексе. Специалисты компании проверят достоверность информации, и после подтверждения вышлют на почту письмо с кодом активации.