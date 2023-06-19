Яндекс оштрафовали на 2 млн рублей за невыдачу данных пользователей по требованию ФСБ

Яндекс оштрафовали на 2 млн рублей за невыдачу данных пользователей по требованию ФСБПодобная ситуация уже возникала ранее
Накануне компания Яндекс была оштрафована мировым судом в Москве на сумму 2 млн рублей за отказ предоставить ФСБ информацию о пользователях сервиса Яндекс.Услуги.
Сообщается, что IT-гигант не предоставил ФСБ данные о пользователях, которые, по словам представителей ведомства, требовались для розыска и обеспечения безопасности страны.
Представитель суда отметил, что данный штраф является «повторным случаем неисполнения компанией обязанностей по обеспечению требований госорганов в отношении своего оборудования и программного обеспечения».
Отметим, что ранее Яндекс уже был оштрафован Мещанским районным судом Москвы на сумму 400 тыс рублей по аналогичному обвинению. Тогда компания была признана виновной в неисполнении обязанностей согласно соответствующей статье административного кодекса РФ.