Яндекс отказался от контроля и владения российским филиалом ради торговли своими акциями в США

Яндекс отказался от контроля и владения российским филиалом ради торговли своими акциями в СШАА ведь ранее заявлялось совсем об ином
Журналист аналитического издания CNews обратил внимание на любопытный факт, связанный с пресс-релизами Яндекс на двух языках: русском и английском.
Американская комиссия одобрила заявление Яндекса о продолжении листинга компании на бирже NASDAQ, но под условием выполнения определённых требований.
В частности, Яндексу необходимо завершить предложенную реструктуризацию и передать контроль над российским подразделением другой структуре до конца 2023 года.
И именно этот факт был упомянут в англоязычном пресс-релизе IT-гиганта, но был опущен в его русскоязычной версии.
Напомним, что ранее представители компании заявляли, что новые экономические инвесторы не получат контроль над компанией — его должен был сохранить существующий менеджмент.
Тогда же в Яндексе заявляли, что окончательное решение о составе инвесторов ещё не был принят, и все детали будут раскрыты, «когда это будет возможно».