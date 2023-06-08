Яндекс отказался от контроля и владения российским филиалом ради торговли своими акциями в США

Американская комиссия одобрила заявление Яндекса о продолжении листинга компании на бирже NASDAQ, но под условием выполнения определённых требований.

В частности, Яндексу необходимо завершить предложенную реструктуризацию и передать контроль над российским подразделением другой структуре до конца 2023 года.

И именно этот факт был упомянут в англоязычном пресс-релизе IT-гиганта, но был опущен в его русскоязычной версии.

Напомним, что ранее представители компании заявляли, что новые экономические инвесторы не получат контроль над компанией — его должен был сохранить существующий менеджмент.

Тогда же в Яндексе заявляли, что окончательное решение о составе инвесторов ещё не был принят, и все детали будут раскрыты, «когда это будет возможно».