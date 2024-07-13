Яндекс отключил дублирование топонимов на болгарском и белорусском языках

«Яндекс Карты» внесли изменения в отображение названий населённых пунктов, начав экспериментальное обновление. Теперь на картах будет указываться только один вариант написания названия на русском языке, вместо двух вариантов — переведённого на русский и оригинального. Это изменение направлено на улучшение восприятия карт пользователем.

Изначально нововведение будет доступно только для русскоязычных пользователей «Яндекс Карт» в странах с кириллической письменностью, где написания населённых пунктов в разных языках схожи и узнаваемы. Примерами таких стран являются Белоруссия и Болгария. В дальнейшем список стран, где будет применяться одноязычное отображение названий, может расширяться на основе обратной связи пользователей.

Российские пользователи больше не будут видеть дублирование топонимов на картах стран с кириллической письменностью, так как они почти идентичны по написанию. Это изменение помогает улучшить восприятие карты на разных масштабах и приносит комфорт пользователю при использовании сервиса «Яндекс Карт».