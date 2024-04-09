Яндекс открыл доступ к нейросети, создающей иллюстрации

Компания «Яндекс» предложила компаниям протестировать новую нейросеть для создания изображений — YandexART. Это поможет делать картинки для социальных сетей, рекламы и иллюстрации для книг. YandexART бесплатна и доступна через API для встраивания в веб-приложения. Кроме того, сервис может помочь магазинам с дизайном подарочных карт.

Тестирование YandexART уже проводилось в закрытом режиме для некоторых компаний. Теперь более широкий круг участников сможет испытать новую технологию. Клиентам будет предложено выбрать из нескольких вариантов сгенерированных картинок после ввода текстового запроса.

YandexART используется в различных сервисах «Яндекса», таких как «Шедеврум», «Браузер» и «Маркет». Например, в «Яндекс Директе» можно выбирать нейрокартины для рекламы, а в «Яндекс Бизнесе» — создавать рекламные объявления.