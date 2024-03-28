Яндекс открыл доступ к новейшей ИИ-модели YandexGPT 3 Pro

YandexGPT 3 Pro ориентирована на корпоративный сегмент. Она позволяет компаниям дообучать модель с помощью сервиса Yandex DataSphere. Полученная генеративная модель будет доступна только самому клиенту.

В ближайшее время будут представлены «гражданские» версии YandexGPT 3, предназначенные для решения определенного круга задач.

Новые нейросети YandexGPT 3 более эффективны по сравнению с предшественниками. Они лучше обрабатывают пользовательские и бизнес-запросы, а также снижают количество ошибочных ответов.

Тестирование YandexGPT 3 проводилось с использованием специально адаптированного для России бенчмарка MMLU под названием YaMMLU_ru.