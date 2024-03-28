Яндекс открыл доступ к новейшей ИИ-модели YandexGPT 3 Pro

Опубликовано 28 марта 2024, 15:33
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Яндекс открыл доступ к новейшей ИИ-модели YandexGPT 3 ProНо обычным пользователям от него пока мало толку
Яндекс открыл доступ к YandexGPT 3 Pro, нейросети третьего поколения. Первая модель из семейства YandexGPT 3 Pro уже доступна на Yandex Cloud. Разработчики могут ознакомиться с ней, используя бесплатную демоверсию.
YandexGPT 3 Pro ориентирована на корпоративный сегмент. Она позволяет компаниям дообучать модель с помощью сервиса Yandex DataSphere. Полученная генеративная модель будет доступна только самому клиенту.
В ближайшее время будут представлены «гражданские» версии YandexGPT 3, предназначенные для решения определенного круга задач.
Новые нейросети YandexGPT 3 более эффективны по сравнению с предшественниками. Они лучше обрабатывают пользовательские и бизнес-запросы, а также снижают количество ошибочных ответов.
Тестирование YandexGPT 3 проводилось с использованием специально адаптированного для России бенчмарка MMLU под названием YaMMLU_ru.