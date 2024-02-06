Яндекс открыл тестирование своего ИИ YandexGPT для всех желающих

С осени прошлого года YandexGPT протестовали более 200 тысяч пользователей, результаты генерации ответов были оценены порядка 135 тысяч раз, точность составила более 70%. Теперь все желающие могут получить ответы от отечественной нейросети.

Когда пользователь что-то ищет в поисковой системе, YandexGPT формирует карточку с тезисными ответами вверху страницы. Быстрые ответы позволяют получить первичную информацию и сэкономить при этом время. В карточке указано, что ответы сгенерированы нейросетью.

При этом владельцы сайтов сами могут сами решать, будет ли их контент предоставляться для формирования ответов на пользовательские запросы.