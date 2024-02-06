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Наука и технологии
Опубликовано 06 февраля 2024, 23:32
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Яндекс открыл тестирование своего ИИ YandexGPT для всех желающих

Нейросеть быстро формирует ответы на запросы в поисковике
Яндекс открыл для всех пользователей тестирование своей языковой модели YandexGPT. Тестирование велось с сентября 2023 года, но в ограниченном режиме.

С осени прошлого года YandexGPT протестовали более 200 тысяч пользователей, результаты генерации ответов были оценены порядка 135 тысяч раз, точность составила более 70%. Теперь все желающие могут получить ответы от отечественной нейросети.

Когда пользователь что-то ищет в поисковой системе, YandexGPT формирует карточку с тезисными ответами вверху страницы. Быстрые ответы позволяют получить первичную информацию и сэкономить при этом время. В карточке указано, что ответы сгенерированы нейросетью.

При этом владельцы сайтов сами могут сами решать, будет ли их контент предоставляться для формирования ответов на пользовательские запросы.

Источник:RB.RU
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#нейросеть
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#Яндекс
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#тестирование