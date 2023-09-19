«Яндекс» перечислил самые востребованные специализации программистов

Почти половина вакансий для IT-специалистов в России предназначена для начинающих разработчиков с опытом работы до трёх лет. Это стало известно из анализа рынка труда в IT-сфере, проведённого сервисом «Яндекс Практикум» за период с июня по август 2023 года.

Наибольший спрос на рынке труда наблюдается на вакансии для 1С-разработчиков (22%), ручных тестировщиков (13,5%) и фронтенд-разработчиков (13%). Также востребованы начинающие специалисты в области автоматизации тестирования (10%), PHP-разработчики (7%) и DevOps-инженеры (6%). Эти специалисты нужны в различных сферах, включая финансовую технологию, телекоммуникации, электронную коммерцию, государственный сектор и IT-компании.

Статистика также показывает, что потребность в специалистах этих профилей остаётся высокой для средних (3-6 лет опыта) и старших (больше 6 лет опыта) уровней. В частности, компании ищут опытных 1С-разработчиков (18%), фронтенд-разработчиков (12%) и Java-разработчиков.

Для этого исследования было проанализировано более 22 тысяч вакансий на IT-рынке.