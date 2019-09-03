"Яндекс" перенес запуск сервиса аэротакси в России

Так, изначально планировалось, что проект будет запущен уже к 2020 году, при стоимость одного полета должна была составить всего лишь 3 тыс рублей. Но по ряду причин, в число которых вошли незавершенные испытания и сертификация планируемых к использованию вертолетов VRT500, проект был отложен как минимум до 2022 года.

По словам представителей компаний, в ближайшие три года партнеры намерены разработать рабочую концепцию развития и оценить рыночную эффективность воздушных перевозок на территории Москвы. Представители “Яндекса” отдельно заявили, что компания своей основной целью видит создание модели, в рамках которой использование воздушного транспорта будет сопоставимо по цене с использованием для того же маршрута автомобиля бизнес-класса.