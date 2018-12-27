Яндекс перестал показывать ссылки на Telegram

Компания Яндекс удалила из поисковой выдачи ссылки на официальный сайт мессенджера Telegram и перестала его индексировать. Изначально об этом сообщило издание The Bell.

Таким образом, если ввести в поиске Яндекса запрос Telegram, то среди полученных ссылок не будет официального сайта telegram.org.

Пресс-служба компании сообщила журналистам по этому подводу: «Видимо, ссылка добавлена в реестр Роскомнадзора. Синхронизация с реестром происходит автоматически. "Яндекс" убирает ссылки по мере получения новых данных».

Напомним, несколько дней назад Google согласилась выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, который был выписан компании Роскомнадзором как раз за отсутствие подключение к системе с реестром запрещённых сайтов и выдачу ссылок на них в поисковике. Кстати, в Google официальный сайт выдаётся первым по запросу Telegram.