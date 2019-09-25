Яндекс.Переводчик научился переводить целые диалоги

Работает нововведение путем анализа произносимых реплик, перевода и озвучки каждой из них. Для удобного пользования во время беседы диалог будет сохраняться в приложении. Сообщается, что переводчик работает на базе iOS и Android. Количество поддерживаемых языков зависит от вида операционной системы. Отмечается, что новая функция поддерживает максимум 50 языков и 20 минимум. В новой разработке использовалась та же технология SpeechKit , что и была задействована в Алисе.

На данный момент функция диалогового переводчика доступна только в приложениях Яндекс. Представители компании сообщают, что переносить функцию вне приложения не планируется.